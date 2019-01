Ostalb | Mittwoch, 02. Januar 2019 Mittwoch, 02. Januar 2019

Fünfte Mögglinger Stiftungsküche

Galerie (6 Bilder)

Fotos: nb

Remstäler Hackbraten mit Petersilienkartoffeln und Gelbe-​Rüben-​Gemüse – angesichts der Speisekarte der Mögglinger Stiftungsküche war es kein Wunder, dass die Bürger am Mittwoch bereits um halb zwölf in Scharen ins Alte Schulhaus kamen, um gemeinsam zu Mittag zu essen.

All die fleißigen Helfer der Stiftungsküche wunderten sich über den guten Zuspruch nicht. Längst sind sie daran gewöhnt, dass die Bürger zuhauf kommen und das Angebot der Stiftungsküche in Anspruch nehmen. Diese findet in diesem Jahr zum fünften Mal statt. Was die Stiftungsküche dieses Jahr mit der Gartenschau zu tun hat, welche Leckereien es am Donnerstag und Freitag zu essen gibt und was mit dem Reinerlös passiert, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 28 Sekunden.