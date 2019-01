Ostalb | Mittwoch, 02. Januar 2019 Mittwoch, 02. Januar 2019

Viele Ehrungen beim Neujahrsempfang in Lautern

Fotos: msi

Es ist eine schöne Tradition in Lautern gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen und auf das vergangene zurückzuschauen. Bei einem Gläschen Sekt wurden besondere Leistungen gewürdigt und die Gelegenheit zu einem Schwätzchen genutzt.

Ortsvorsteher Bernhard Deininger eröffnete den Abend mit den besten Wünschen für ein gesundes und friedvolles Jahrund einem Jahresrückblick von der großen Politik bis zum Geschehen vor Ort. Von der herausragenden Arbeit der Vereine zeugten die zahlreichen Ehrungen, die im Zuge des Neujahrsempfangs an verdiente Lauterner vergeben wurden. Wer im Einzelnen wofür geehrt wurde, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

