Dienstag, 22. Januar 2019

675 Jahre Ruppertshofen: Urkunde ist die falsche, aber die Jahreszahl stimmt

Jene Urkunde, in der vermeintlich die Gemeinde Ruppertshofen erstmals erwähnt wurde, bezieht sich auf ein anderes Ruppertshofen, wurde aber im Hauptstaatsarchiv falsch zugeordnet. Dies hat nun der Gmünder Historiker Dr. Klaus Graf zweifelsfrei belegt. Das für Oktober geplante Ortsjubiläum kann aber trotzdem stattfinden, denn die Jahreszahl 1344 stimmt.

In seinem Gutachten im Auftrag der Gemeinde Ruppertshofen (Ostalbkreis) hat Dr. Graf folgendes herausgefunden und der Gemeinde Ruppertshofen nun mitgeteilt: Der Ortsname Ruppertshofen werde erstmals in einem Lehenbucheintrag umerwähnt. Die angebliche Ersterwähnung in einer Urkunde vom. Dezemberbeziehe sich zweifelsfrei auf das Ruppertshofen bei Ilshofen im Landkreis Schwäbisch Hall.Ruppertshofen im Ostalbkreis sei allerdings der Hauptort der im Jahrin einem Lehenbucheintrag erwähnten Waibelhube (Genossenschaft freier Leute), die bis zum Beginn des. Jahrhunderts die Geschichte Ruppertshofens geprägt hat. Dies rechtfertige es,ein JubiläumJahre Waibelhube/​Ruppertshofen zu begehen, auch wenn der Ortsname annedefinitiv noch nicht genannt werde, so das Fazit des Experten. Ausführlich begibt sich die Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Januar auf Spurensuche.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

