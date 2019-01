Sport | Dienstag, 22. Januar 2019 Dienstag, 22. Januar 2019

Manfred Pawlita: Sportkreisvorsitzender feiert seinen 60 . Geburtstag

Foto: Lämmerhirt

Die Liste der Projekte und Aufgaben, die Manfred Pawlita in seinen nun 60 Jahren bearbeitet hat, ist so lang, dass alleine damit Zeitungsseiten gefüllt werden könnten. Sein ehrenamtliches Engagement ist ebenfalls enorm. Eigentlich könnte man Manfred Pawlita zu seinem 60 . Geburtstag, den er am 22 . Januar 2019 feiert, ein Buch widmen, Geschichten gäbe es genügend.

Franz Schaffenrath: „Vor gut 25 Jahren besuchte ich zusammen mit dem damaligen Sportkreisvorsitzenden Peter Greindl den Landessportbundtag. Dabei wurde Manfred von Peter Greindl als Bürgermeister von Heuchlingen, Turngauvorsitzender und neuer Delegierter des Sportkreises Ostalb vorgestellt. Für mich stand in diesem Augenblick fest: dies wird mit Sicherheit unser neuer Sportkreisvorsitzender. Wir haben unter der Führung von Manfred sehr viel bewegt.





Lesen Sie in der Dienstagsausgabe den ausführlichen Bericht und sehen Sie, wie viele Dinge Pawlita in seinem Leben schon erfolgreich angepackt hat.



Der Sportkreisvorstand mit Christian Ziegler (stellvertretender Vorsitzender), Franz Schaffenrath (stellvertretender Vorsitzender Fachbereiche), Elisabeth Schmid (stellvertretende Vorsitzende Finanzen), Dieter Popp (stellvertretender Vorsitzender Jugend), Moni Eberle (stellvertretende Vorsitzende Gesellschaftliche Entwicklung), Martina Göhringer (stellvertretende Vorsitzende Frauen) und Jörg Hinderberger (stellvertretender Vorsitzender PR/​Marketing) hat sich einen besonderen Geburtstagsgruß zum. Geburtstag von Manfred Pawlita einfallen lassen. Jedes Vorstandsmitglied hat sich hinterfragt, was ihm zu Manfred Pawlita alles einfällt.Christian Ziegler: „An verschiedenen Anlässen, hauptsächlich im Schützenwesen, hatte ich Manfred Pawlita des Öfteren gesehen und getroffen. Intensiver wurde der Kontakt am Kreisschützentag des Schützenkreises Aalen im Jahr, bei dem der Schützenbund Bopfingen, bei dem ich Vorstand bin, Ausrichter war. Hier hat mich schon die Offenheit, Weitsichtigkeit sowie sein großes Wissen fasziniert. Ebenso der Fusionsgedanke, da immer weniger Vereine sich die kostenintensiven Vereinsheime und Anlagen leisten beziehungsweise erhalten können. Als Kreisoberschützenmeister hatte ich dann im Laufe der Zeit viel mehr persönlichen Kontakt zu Manfred.“

