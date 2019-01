Ostalb | Dienstag, 22. Januar 2019 Dienstag, 22. Januar 2019

Rabiates Brüderpaar attackiert und bespuckt Polizeibeamte

Zwei Brüder im Alter von 28 und 29 Jahren haben in der Nacht vor einer Diskothek in Aalen einem Platzverweis keine Folge geleistet und mehrere Polizeibeamte beleidigt. Nachdem der 29 -​Jährige auch noch zwei Polizisten bespuckte und daraufhin in Gewahrsam genommen wurde, widersetzte er sich heftig.

29

22

Zwei Begleiter versuchten daraufhin den-​Jährigen aus dem Polizeigewahrsam zu befreien. Alle Personen mussten unter erheblichem Personal– und Kraftaufwand überwältigt werden. Über diesen und weitere Fälle von Gewalt und Respektlosigkeit gegenüber der Ostalb-​Polizei berichtet die Rems-​Zeitung am. Januar.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

