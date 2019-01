Sport | Dienstag, 22. Januar 2019 Dienstag, 22. Januar 2019

TSV Großdeinach verlängert mit seinem Trainer-​Trio

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

In diesem Jahr läuft es richtig gut für den TSV Großdeinbach. In der ersten Staffel der A-​Liga hat der TSV soeben erst die Herbstmeisterschaft geschafft.

2020

Nun verkündete Spielleiter Benjamin Nagel, dass Trainer Patrick Wahl, Spielertrainer Niko Frank sowie Co-​Trainer Michele Fiorentino ihre Verträge bisverlängert haben. „Die Vertragsverlängerungen sind ligaunabhängig, wir wissen schon, wo wir herkommen“, so Nagel. Mit Wahl war der TSV in die A-​Liga aufgestiegen, hat in der vergangenen Saison den Klassenerhalt geschafft und thront nun auf dem Platz an der Sonne. „Die Momentaufnahme ist sehr schön und die nehmen wir natürlich gerne mit. Wir schauen jetzt einfach mal, wo uns die Runde hinführt“, fährt Nagel fort, der sehr froh ist, dass die Trainer in Großdeinbach bleiben.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 30 Sekunden.