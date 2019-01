Blaulicht | Dienstag, 22. Januar 2019 Dienstag, 22. Januar 2019

Versuchtes Tötungsdelikt in Gaildorf

Galerie (1 Bild)

Am Samstagabend, kurz vor 23 Uhr, wurde dem Polizeipräsidium Aalen von Passanten ein schwer verletzter Mann an der B 19 in Gaildorf, unterhalb des Freibades gemeldet. Vor Ort konnte durch den eintreffenden Rettungsdienst und die Polizei ein 21 -​jähriger deutscher Mann angetroffen werden, welcher lebensbedrohliche Stichverletzungen aufwies. Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen von der Kriminalpolizei übernommen.

Im Laufe des Sonntags wurde bei der Kriminalpolizeidirektion Waiblingen die Ermittlungsgruppe „Kiesel“ mit rundBeamtinnen und Beamten eingerichtet, die ihre Tätigkeit in den Räumlichkeiten des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall aufnahm. Die Ermittlungsgruppe konnte sehr schnell in Erfahrung bringen, dass sich der-​Jährige am späten Samstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Schwäbisch Hall-​Reifenhof mit fünf Bekannten traf und mit diesen gemeinsam mit einem PKW nach Gaildorf fuhr. Im Bereich des dortigen Freibades kam es zum Angriff auf den-​Jährigen, in dessen Verlauf der junge Mann mit einem Messer lebensgefährlich im Oberkörperbereich und mit Schnitten im Gesicht verletzt wurde. Anschließend verließen die fünf deutschen Männer im Alter zwischenundJahren den Tatort mit ihrem Fahrzeug und ließen den lebensgefährlich Verletzten zurück. Der Geschädigte konnte noch selbstständig bis zur Blaufen, wo er dann von Passanten aufgefunden wurde. Ersten Ermittlungen zufolge könnte dem Angriff ein Rachemotiv im Sinne einer „Bestrafungsaktion“ zugrunde gelegen haben. Gegen einen der Beschuldigten wurde bereits amauf Antrag der Staatsanwaltschaft durch den zuständigen Bereitschaftsrichter ein Haftbefehl erlassen. Drei der Beschuldigten werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am heutigen Tag dem Richter vorgeführt. Hinsichtlich eines weiteren Beschuldigten wird die Haftfrage derzeit noch geprüft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen dauern an.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 67 Sekunden.