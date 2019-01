Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 23. Januar 2019 Mittwoch, 23. Januar 2019

Eine Leben im Sinne von St. Vinzenz von Paul

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Schwester Katharina Maria, seit rund fünf Monaten Oberin am Konvent St. Anna der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen St. Vinzenz von Paul, hat sich sehr bewusst für das Leben als Ordensschwester entschieden. Es ist die Lebensform, die sie für sich gefunden hat.

Eigentlich war ihre Lebensplanung eine ganz andere. Aufgewachsen ist sie in einem klassischen katholischen Elternhaus, hat in der kirchlichen Jugendarbeit mitgewirkt. Nach dem Abitur hat sie zuerst Kunstgeschichte studiert, später in Freiburg Religionspädagogik. Konvent passte überhaupt nicht in ihre Lebensplanung. Wie sie nach einer langen Suche nach dem Sinn für ihr Leben schließlich doch zu den Vinzentinerinnen kam, erzählt Schwester Katharina Maria am Donnerstag in der Rems-​Zeitunng.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.