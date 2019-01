Blaulicht | Mittwoch, 23. Januar 2019 Mittwoch, 23. Januar 2019

Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Galerie (1 Bild)

Ein 54 -​Jähriger steht im Verdacht, am Dienstagabend in Gmünd in der Hospitalgasse mit seinem Ford Transit einen Golf beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt zu haben. Der Unfall wurde gegen 22 . 10 Uhr von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte.

1500

Der Unfallflüchtige, der rundEuro Schaden hinterließ, wurde samt Fahrzeug im Rahmen der Fahndung in der Buchstraße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Der Mann war stark alkoholisiert, weshalb er die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten musste. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Ermittlungen dauern an.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 21 Sekunden.