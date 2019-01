Kultur | Donnerstag, 24. Januar 2019 Donnerstag, 24. Januar 2019

Klassik-​Konzert mit „Spark“

Noch vor wenigen Jahren herrschte Tristesse in der Kammermusikszene, Publikum und Künstler wurden immer älter. Endzeitstimmung. Die Zeiten haben sich geändert.

Junge Musiker mischen die Szene auf, ein junges Publikum strömt in Berlin und London zur Kammermusik wie einst zu Rockkonzerten. Der Gschwender Musikwinter pflegt diese Tendenz mit vielen jungen Ensembles seit Langem. Nun muss sich diese Entwicklung noch im Publikum niederschlagen. „Unterstützen Sie uns – bringen Sie Ihre Enkel mit“, sagt Musikwinter-​Initiator Martin Mühleis.Auf den ersten Blick handelt es sich bei dem Quintett um ein konventionelles Klaviertrio mit zwei Flöten. Man denkt an Kammermusik, hat einen Klang im Ohr und die entsprechende Schublade gefunden. Spark ist anders. Das Ensemble ist beim Musikwinter in Gschwend zu hören am Samstag,. Januar,Uhr in der Evangelischen Kirche.

