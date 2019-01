Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 24. Januar 2019 Donnerstag, 24. Januar 2019

Lotto-​Sechser bei Gmünd: 10 , 7 Millionen Euro gewonnen

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Riesenglück für einen Lotto-​Spieler aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd: Er strich bei der Mittwochsziehung einen zweistelligen Millionengewinn ein, obwohl seine Superzahl nicht stimmte. Die Ursache: eine selten auftretende „Zwangsausschüttung“.

6

7

33

35

37

42

23

10

735

892

80

30

2018

21

Der Tipper aus dem Ostalbkreis sagte die Gewinnzahlenundder Mittwochsziehung vom. Januar korrekt voraus. Für einen Millionengewinn wäre üblicherweise noch die passende Superzahl erforderlich gewesen. Diese hatte der Schwabe nicht auf seiner Spielquittung. Dennoch warten jetzt über zehn Millionen Euro auf denGlückspilz – in Zahlen:Euro, komplett steuerfrei ausgezahlt. Die Erklärung: Der Jackpot von überMillionen Euro musste nach den Lotto-​Regeln bei der gestrigen Ziehung ausgeschüttet werden. Der Baden-​Württemberger teilt sich den Gewinntopf mit zwei Spielern aus Niedersachsen und Nordrhein-​Westfalen.Wer sich hinter dem glücklichen Gewinner verbirgt, ist Lotto Baden-​Württemberg nicht bekannt. Der Spielschein wurde anonym in einer Lotto-​Annahmestelle in der Nähe von Schwäbisch Gmünd abgegeben. Um den Gewinn zu erhalten, muss also die gültige Spielquittung vorgelegt werden. Diese kann der Gewinner in jeder Annahmestelle in Baden-​Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Zentrale einreichen.Der Mittwochscoup ist der erste baden-​württembergische Millionentreffer des neuen Jahres.hatte es im Südwesten insgesamtMillionengewinne gegeben.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 49 Sekunden.