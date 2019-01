Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 24. Januar 2019 Donnerstag, 24. Januar 2019

Menschen aller Konfessionen verbinden

Die Remstal-​Gartenschau soll dazu beitragen, Christen sowie Menschen anderer Konfessionen noch mehr zu verbinden – in Gmünd, aber auch in der Umgebung entlang des 80 Kilometer langen Flusslaufes der Rems. Dekanin Richter und eine Steuerungsgruppe mit Pfarrer Christof Messerschmidt stellten hierzu nun einen Flyer mit Aktivitäten vor.

Menschen verschiedener Konfessionen bei der Remstal-​Gartenschau in ein Boot zu nehmen und entlang des Flusslaufes der Rems zu verbinden, ist eine Vision des evangelischen Dekanats. Dekanin Ursula Richter meint dazu, dass die Kirche und die Christen diese Chance sehr wohl unterstützen können. Gute Impulse, so ist sie sich sicher, werden von der Schöpfung selbst und der Notwendigkeit des Wassers für alle Menschen ausgehen. Der zentrale Eröffnungsgottesdienst ist am. Mai in Schorndorf . Geplant sind eine Reihe an Veranstaltungen vom. Mai bis zum. Oktober. Am. Oktober werden alle Glocken – von mindestensKirchen – elf Minuten lang im Remstal läuten.

