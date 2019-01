Ostalb | Donnerstag, 24. Januar 2019 Donnerstag, 24. Januar 2019

Viele Kinder toben auf dem Winterspielplatz

Wenn es draußen kalt und ungemütlich ist, niemand Lust hat raus zu gehen, dann wird es vor allem Kindern oft langweilig zuhause. Auch für die Mütter ist so ein Tag nicht wirklich lustig. In Heubach gibt es deshalb seit rund fünf Jahren den Winterspielplatz.

Es ist Donnerstagnachmittag, nur wenige Minuten nachUhr. Das evangelische Gemeindehaus in der Heubacher Klotzbachstraße erwacht zum Leben. Binnen kürzester Zeit sind all die großen Tische besetzt, und im ganze Haus sind Kinderstimmen zu hören. Der Winterspielplatz hat begonnen. Wer ihn nutzen darf, und an welchen Tagen er stattfindet, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.

