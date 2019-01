Ostalb | Freitag, 25. Januar 2019 Freitag, 25. Januar 2019

Glockenläuten schallt über Durlanger Dächern

Zwölf Uhr mittags in Durlangen. Ein ganz normaler Freitag – doch dann hören die Durlanger etwas, was ihnen seit langem nicht mehr vergönnt war: Hoch über den Dächern läuten die Glocken vom Kirchturm herunter.

Am Freitagmittag wurden die neuen Kirchenglocken erstmals von Hand zum Klingen gebracht, weithin hörbar. Doch in Zukunft werden sie von Magnetmotoren bewegt. Daran arbeiten Adolf Gottwald und seine Mitarbeiter. Was sich sonst noch in den letzten Tagen getan hat in der Glockenstube, können Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung nachlesen.

