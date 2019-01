Ostalb | Freitag, 25. Januar 2019 Freitag, 25. Januar 2019

Haushalt der Stadt Lorch: Die Schulden wachsen

Das Haushaltsvolumen im Entwurf für das Jahr 2019 ist um rund sechs Prozent auf 37 , 8 Millionen Euro geschrumpft. Gleichzeitig sorgt die Konjunktur für satte Einnahmen. Doch Bürgermeister Karl Bühler warnte davor, dass die umfangreichen Aufgaben die Stadt dann überfordern, wenn die gute Konjunktur vorbei ist. Die schon jetzt wachsenden Schulden geben ihm in dieser Einschätzung recht.

Eine Konstante bei der Lorcher Haushaltsführung ist laut Bürgermeister der Begriff „Konsolidierung“ – und dies stehe im Widerspruch zum immer größer werdenden Anspruchsdenken und der wachsenden Zahl an Pflichtaufgaben. Denn Haushaltskonsolidierung erfordere das Beschränken auf die Kernaufgaben städtischen Handelns, um die zur Verfügung stehenden Finanzmittel sparsam und auch nachhaltig zu bewirtschaften, Freiräume für die Zukunft schaffen, den Steuerzahler so gering wie möglich zu belasten.Mithin ist laut Bühler jeder Haushaltsplan ein Kompromiss, der zwar nicht alles Gewünschte erfüllen könne, aber gute Lösungen für anstehende Aufgaben liefere. Alle im Gemeinderat fürvorgeschlagene Investitions– und Unterhaltungsarbeiten seien berücksichtigt worden; und zwar trotz der sehr umfangreichen Investitionen im Rahmen der Remstal-​Gartenschau. Erfreulich sei für die Bürger zudem, dass der nun vorliegende Haushaltsentwurf keine Steuererhöhungen vorsehe. Ausführlich berichtet die Rems-​Zeitung am. Januar über die Haushaltseinbringung.

