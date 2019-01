Sport | Samstag, 26. Januar 2019 Samstag, 26. Januar 2019

Normannia Gmünd: Testspiel abgesagt, Karaca verpflichtet

Ob das geplante Testspiel des Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd an diesem Samstag, 13 Uhr, gegen den TSV Nördlingen auf dem Kunstrasenplatz im Schwerzer ausgetragen werden kann, ist erst am späten Freitagabend endgültig entschieden worden.

Spielleiter Claus-​Jörg Krischke (Foto) gab nach einer Platzbegehung und in Absprache mit FCN-​Trainer Holger Traub bekannt, dass auch dieser Test wieder abgesagt werden müssen – wie schon am vergangenen Mittwoch die Partie beim SV Fellbach. Derzeit machen die winterlichen Temperaturen den Normannen einen dicken Strich durch die Vorbereitung, sie pendeln von Soccerhalle zu Fitnessstudio und wieder zurück.Derweil hat die Normannia nach Serkan Uygun vom Oberliga-​Konkurrenten SGV Freiberg einen weiteren Wintertransfer perfekt gemacht. Ferhat Karaca, der beim Landesligisten TSGV Waldstetten in der Hinrunde suspendiert worden war und beim FCN bereits seit dem Auftakt der Wintervorbereitung mittrainierte (wir berichteten), hat Trainer Holger Traub von sich überzeugen können und ist nun fest verpflichtet worden. Auf einen Testspieleinsatz muss auch er warten.

