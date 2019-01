Blaulicht | Samstag, 26. Januar 2019 Samstag, 26. Januar 2019

Pkw aufgebrochen — Geldbörse entwendet

Galerie (1 Bild)

Am Freitagabend gegen 22 : 20 Uhr schlug ein unbekannter Täter die Fahrerscheibe eines geparkten silberfarbenen VW Golf-​Variant in Gmünd in der Klarenbergstraße ein und entwendete aus dem Inneren u.a. Kleingeld und eine Geldbörse. Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro beziffert. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter 0 71 71 /​ 35 80 .

