Ostalb | Sonntag, 27. Januar 2019 Sonntag, 27. Januar 2019

Die Waibelhube und das Ortsjubiläum von Ruppertshofen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Gemeinde Ruppertshofen feiert in diesem Jahr ein Ortsjubiläum, das sich in erster Linie auf die erste schriftliche Erwähnung der Waibelhube im Jahr 1344 bezieht – also vor 675 Jahren. Doch was war überhaupt die Waibelhube? Die Rems-​Zeitung begab sich mit Hilfe von Dr. Klaus Graf auf Spurensuche.

Der Gmünder Historiker Dr. Klaus Graf ist ein profunder Kenner des Mittelalters im Allgemeinen und der Geschichte des Gmünder Raums im Besonderen. Vor dem Hintergrund des Ortsjubiläums von Ruppertshofen hat sich Graf intensiv auch mit der Waibelhube beschäftigt und sein Wissen in einem Artikel im Online-​Lexikon „Wikipedia“ geteilt. Was die Waibelhube war, können Sie am Montag in der Rems-​Zeitung nachlesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.