Erinnerungskultur ist eine Pflichtaufgabe

Seit 2010 gibt es alljährlich auch in Schwäbisch Gmünd am 27 . Januar eine Gedenkfeier zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus. Am Sonntag standen vor allem zivile Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

An der Gedenktafel am Prediger, die dort seitan die Opfer der Nationalsozialisten erinnert, versammelten sich am Sonntagvormittag Gmünderinnen und Gmünder, um gemeinsam den „Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ zu begehen. Der Opfer gedacht wird am Jahrestag der Befreiung der Gefangenen im Konzentrationslager Ausschwitz. Die Referentin Elisabeth Anschütz konforntierte die zahlreichen Gäste anschließend im Refektorium mit dem Lebensalltag von Zwangsarbeitern. Was sie darüber zu sagen hatte, können Sie am Montag in der Rems-​Zeitung nachlesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

