Was bekommen Dauerkartenbesitzer während der Gartenschau?

Für die Landesgartenschau 2014 war der Verkauf von Dauerkarten die lukrativste Einnahmequelle. Für die Remstalgartenschau 2019 gibt es wieder Dauerkarten, doch viele Menschen fragen, was man dafür überhaupt bekommt? Die RZ spracht mit Markus Herrmann, Geschäftsführer der Touristik– und Marketinggesellschaft.

Die Frage stellt sich allein schon deshalb, weil man ja nur in Schwäbisch Gmünd und Schorndorf für bestimmte Bereiche eine Eintrittskarte benötigt. In allen anderen Orten sind die „Schaupunkte“ frei, doch für entsprechende extra Veranstaltungen muss man auch dort Eintritt bezahlen. Antworten auf diese und andere Fragen erhalten Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

