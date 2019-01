Blaulicht | Montag, 28. Januar 2019 Montag, 28. Januar 2019

An 26 Fahrzeugen die Reifen durchgestochen

Am Montagmorgen wurde der Polizei in Schwäbisch Gmünd mittgeteilt, dass an insgesamt 26 Fahrzeugen, bei denen es sich um Pkw und Anhänger gehandelt hat, die Reifen zerstochen worden sind.

Vermutlich erfolgte die Sachbeschädigung in der Nacht von Sonntag auf Montag, als die Fahrzeuge im Wohngebiet Kiesäcker sowie im Bereich Buchstraße bzw. im Schindelackerweg abgestellt waren. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen in den genannten Bereichen bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Telefon/​

