Blaulicht | Montag, 28. Januar 2019 Montag, 28. Januar 2019

Unfall bei Utzstetten: Auf dem Dach liegen geblieben

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Bei einem Unfall am Ortsrand von Utzstetten landete ein VW Bus auf dem Dach. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

GegenUhr kam ein-​jähriger Fahrer am Montagvormittag auf schneeglatter Fahrbahn der Kzwischen Leinzell und Utzstetten in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Der VW-​Transporter überschlug sich auf offenem Feld mehrere Male und blieb dort schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von zirkaEuro, ein Leitpfosten wurde zudem beschädigt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 24 Sekunden.