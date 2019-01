Kultur | Dienstag, 29. Januar 2019 Dienstag, 29. Januar 2019

Comedian Nikita Miller aus Ruppertshofen bekommt Kleinkunstpreis des Landes

Es ist nur rund eineinhalb Jahre her, dass Nikita Miller begonnen hatte, an einer Karriere als Comedian zu arbeiten. Inzwischen sind seine Auftritte selbst in großen Städten ausverkauft – und er wird in Kürze mit dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-​Württemberg als bester Newcomer ausgezeichnet.

Der in Ruppertshofen aufgewachsene Zwei-​Meter-​Mann besitzt drei Bachelor-​Abschlüsse – als Informatiker sowie in Rhetorik und Philosophie. Und einen deutschen Meistertitel im Kampfsport hat er obendrein. Dass ein klassischer Schreibtischberuf nichts für ihn ist, spürte Nikita Miller schon lange. Trotzdem gehörte eine Portion Mut dazu, auf einen ohne Zweifel gut bezahlten Job als IT-​Fachmann zu verzichten und stattdessen seine Brötchen damit zu verdienen, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Warum er es macht — und vor allem wie er es macht, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

