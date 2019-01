Kultur | Dienstag, 29. Januar 2019 Dienstag, 29. Januar 2019

Gedenkfeier für Eckhart Dietz

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Eckhart Dietz bleibt in doppelter Weise gegenwärtig: In seinen Skulpturen, vor allem jenen im öffentlichen Raum, aber auch in den Herzen derer, die ihn kannten und schätzen. Es sind viele, wie man bei der Gedenkfeier sah.

250

2

85

An der Stirnseite über der Bühne eine Projektion des wunderbaren Porträtfotos des Künstlers von Ingrid Hertfelder, auf der Bühne der Flügel, auf dem der Pianist Michael Nuber spielte. Für Eckhart Dietz hatten klassische Musik und der Tanz Bedeutung. Er hatte einen musikalischen Sinn für den Fluss der Zeit und der Bewegung, man findet ihn in seiner Kunst wieder.Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählte die Gedenkfeier im Prediger für den am. Januar im Alter vonJahren verstorbenen Künstler, der zu jener Generation zählte, die das Kulturleben in Schwäbisch Gmünd über Jahrzehnte hinweg stark beeinflussten und prägten – unübersehbar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 34 Sekunden.