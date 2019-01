Ostalb | Dienstag, 29. Januar 2019 Dienstag, 29. Januar 2019

Remstal-​Gartenschau: Vorfreude mit tausend Programmpunkten

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Noch 100 Tage bis zur offiziellen Eröffnung der Remstal-​Gartenschau mit ihren tausend Programmpunkten. Nicht nur beispielhaft das Orga-​Team in Essingen (unser Bild) freut sich auf das Jahrhundert-​Ereignis. Auch die Rems-​Zeitung ist voll dabei.

Die Remstal-​Gartenschau ist einzigartig. Erstmals wird im Verbund von 16 Gemeinden und Städten eine 80 Kilometer lange Schau von Gärten und anderen Sehenswürdigkeiten präsentiert. Zugpferde sind die Städte Schwäbisch Gmünd und Schorndorf. Am Dienstag war die Rems-​Zeitung nicht nur Gast bei den vielen feierlichen und offiziellen „Countdown“-Terminen, sondern ganz direkt am Rems-​Ursprung in Essingen. Richtig stark,was beispielhaft fürs gesamte Remstal Essingen mit einem starken Orga-​Team um Bürgermeister Wolfgang Hofer der Gmünder Heimatzeitung präsentierte. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 29 Sekunden.