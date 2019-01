Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 03. Januar 2019 Donnerstag, 03. Januar 2019

88 -​jährige in Bargau seit Weihnachten ohne Telefon und ohne Hausnotruf

Für viele ältere Leute, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist ihr Telefon der „Draht“ nach draußen, um den Kontakt mit Verwandten oder Freunden trotz eingeschränkter Mobilität aufrecht zu erhalten. Zudem ist das Telefon ein echter Sicherheitsfaktor, wenn Hilfe benötigt wird. Ohne Telefonleitung funktioniert auch der Hausnotruf nicht.

Eine „schöne Bescherung“ erlebte eine-​Jährige, die alleine in ihrer Wohnung in Bargau lebt. Zwar nicht traditionsgemäß am Heiligen Abend, aber immerhin gleich am. Weihnachtsfeiertag. Denn seither ist ihr Telefon „tot“: Sie selbst kann niemanden anrufen; und Anrufer hören die automatische Ansage „Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht zu erreichen.“ Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung (zu lesen in der Ausgabe vom. Januar) schildern die Angehörigen, was dies für die Betroffenen bedeutet.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

