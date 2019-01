Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 03. Januar 2019 Donnerstag, 03. Januar 2019

Deutliche Skepsis gegenüber interkommunaler Hallenbad-​Variante Gmünd/​Mutlangen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Könnte ein interkommunaler Bäderbetrieb die Gmünder und Mutlanger Hallenbad-​Probleme lösen? Diese Idee ist zwar nicht neu. Sie wurde aber nach der Aussage des RP, Gmünd könne sich aktuell weder einen kommunalen noch einen mit Hilfe von Investoren finanzierten Hallenbad-​Neubau leisten, erneut ins Gespräch gebracht. Weiterhin sehen beide kommunen darin keinen gangbaren Weg.

3

Schon gleich in jener Sitzung des Gmünder Gemeinderats, als die Stellungsnahme des Regierungspräsidiums bekannt gegeben wurde , kam der Vorschlag, doch mit Mutlangen wegen einer interkommunalen Lösung Gespräche zu führen. Schließlich hat auch diese Gemeinde ein Hallenbad-​Problem. Über die Weihnachtsfeiertage hatte sich Hans Lasermann, bis vor kurzem Mutlanger Gemeinderat, über etwaige Vorteile eines interkommunalen Bäderbetriebs gemacht und Vorschläge an die Mutlanger Gemeindeverwaltung adressiert. Wie diese aussehen und wie man sie in den beiden Rathäusern kommentiert, steht in der Rems-​Zeitung vom. Januar.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 33 Sekunden.