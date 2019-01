Kultur | Donnerstag, 03. Januar 2019 Donnerstag, 03. Januar 2019

Eckhart Dietz mit 85 Jahren gestorben

Er war ein Meister jener Kunst, einmalige Augenblicke festzuhalten: Die feingesponnenen Momente der Bewegung, die Menschen im Raum beschreiben. Am Mittwoch ist der Gmünder Bildhauer Eckhart Dietz zwei Monate nach seinem 85 . Geburtstag gestorben.

Sein ganzes künstlerisches Leben lang arbeitete Eckhart Dietz an dieser Herausforderung. Und wahrscheinlich ist er diesem Ziel am Ende so nahe gekommen, wie kaum ein anderer in der weiten Umgebung. Der Georgishof im Osten der Stadt wurde dabei im Lauf der vergangenen Jahrzehnte für den in Pfäffingen bei Tübingen geborenen Erforscher und Darsteller der Formen und Bewegungen sein Rückzugsraum. Mehr über sein Leben und Werk in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

