Blaulicht | Mittwoch, 30. Januar 2019 Mittwoch, 30. Januar 2019

Renitente Männer in Aalen

Kurz nach 21 Uhr am Dienstagabend riefen Anwohner des Fuchsweges in Aalen die Polizei zu Hilfe, nachdem es dort in einer Wohnung offenbar zu lautstarken Streitigkeiten gekommen war. Vor Ort trafen die Beamten zwei 43 und 37 Jahre alte Männer an, die sich in die Haare bekommen hatten.

Der-​Jährige zeigte sich sofort nach dem Öffnen der Wohnungstür gegenüber den Polizisten ausgesprochen aggressiv und wehrte sich vehement gegen seine Mitnahme zum Polizeirevier. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Auch ein-​Jähriger musste am Abend noch in Polizeigewahrsam genommen werden. Zeugen meldeten am Dienstagabend gegenUhr umgestoßene Mülleimer in der Aalener Innenstadt. Von Beamten des Reviers Aalen wurden in der Nähe der genannten Örtlichkeit zwei Personen angetroffen, von denen einer sofort die Flucht ergriff. Der-​Jährige konnte in der Gmünder Straße gestellt werden, wo er auch noch gegen die Metallverkleidung einer Hauswand schlug und die Polizisten heftig beleidigte.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 37 Sekunden.