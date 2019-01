Schicht um Schicht: Reiner Seliger, „Broken Bricks“

Kultur | Mittwoch, 30. Januar 2019 Mittwoch, 30. Januar 2019

Dieser Künstler hat sein Lebensthema gefunden, vielleicht fand es auch ihn. Reiner Seliger schichtet Ziegelbruch zu Skulpturen.

Im Zentrum der Schau in der Predigergalerie steht ein zweieinhalb Meter hoher, frei geschichteter Turm, um ihn gruppieren sich Werke in räumlichen Grundformen: Kugel, Zapfen, Kegel– und Pyramidenstumpf.Einfache Materialien, einfache Formen. Und doch eine große Vielfalt. Drei Tage lang arbeitet Reiner Seliger (Jahrgang) an der einen, speziell für den Prediger gedachten Skulptur, Blickfang gleich am Eingang. Eine Art stützendes Gerüst befindet sich im Inneren, aber die Ziegelbruchstücke – Biberschwänze und alte Terrakottaplatten aus der Toskana – schichtet Seliger von Hand auf, „so lange der Vorrat reicht“. Eine Art Puzzle, aus Körben und von Paletten sucht er sich die passenden Stücke zusammen. Es braucht den geübten Blick und die geschickte Hand, wie jeder weiß, der versucht hat, eine unvermörtelte Bruchsteinmauer aufzustellen. Mehr über seine Kunst in der RZ vom. Januar.

