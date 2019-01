Schwäbisch Gmünd | Freitag, 04. Januar 2019 Freitag, 04. Januar 2019

Gmünd: Eis-​Arena auf dem Marktplatz

Am Samstag, 12 . Januar, öffnet um 11 Uhr die Stadtwerke-​Eis-​Arena auf dem Oberen Marktplatz ihre Pforten. Sie hat bis zum 10 . März geöffnet und wird begleitet von einem kulinarischen Angebot. Offiziell eröffnet wird die Arena am Nachmittag des 12 . Januar, um 16 Uhr durch OB Richard Arnold und die mehrfache baden-​württembergische Meisterin im Eiskunstlauf Corinna Lutz.

Geöffnet hat die Eis-​Arena montags bis freitags vonbisUhr, samstags und sonntags vonbisUhr und in den Fachingsferien vonbisUhr. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet fünf, eines für Jugendliche bisJahre vier Euro. Außerdem gibt es verbilligte Zehner-​Karten sowie Tagestickets für Familien. Mehr lesen sie im Lokalteil der Rems-​Zeitung am. und am. Januar.

