Blaulicht | Freitag, 04. Januar 2019 Freitag, 04. Januar 2019

Unfall auf der B 29

Galerie (3 Bilder)

Fotos: edk

Kurz nach 19 Uhr hat die Polizei einen Unfall auf der B 29 in Richtung Stuttgart gemeldet. Die Strecke musste sofort gesperrt werden. Weitere Infos über die Strecke siehe hier.

Beteiligt sind in Höhe der Anschlusstelle Lorch-​Ost zwei Fahrzeuge. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.



AKTUALISIERTE MELDUNG DER POLIZEI:

29

18

45

29

100

29

5000

29

Eine-​jährige Daihatsu-​Lenkerin befuhr am Freitagabend, gegenUhr, die Bin Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Lorch-​Ost, kam sie aus bislang ungeklärter Ursache. nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie schleuderte etwaMeter an einer Böschung entlang und überschlug sich dabei. Die-​Jährige musste durch die Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden und wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von etwaEuro. Die Bist derzeit noch wegen Aufräumarbeiten gesperrt.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 34 Sekunden.