Schwäbisch Gmünd | Samstag, 05. Januar 2019 Samstag, 05. Januar 2019

Rechberger Christbaumweitwurf

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Nachdem der letztjährige Standortwechsel vom Sportplatz zur Gemeindehalle nur positives Echo erfahren hatte, fand auch in diesem Jahr das siebte Christbaumweitwurfturnier auf dem Vorplatz der Gemeindehalle statt.

16

Bestens von der Fußballabteilung des TSGV Rechberg organisiert, hatten sichMannschaften angemeldet. Zwei davon mussten witterungsbedingt dem Veranstalter absagen, vermutlich weil ihnen der Weg auf den verschneiten Rechberg zu mühselig war. Nichtsdestotrotz stellten sich die „Sons of Württemberg“, das „Summer Brezze Henna Team“, die „Traurige Driabel“ und die „Schlamber and Friends“ ihren Gegnern, die nicht minder phantasievolle Namen hatten, wie z.B. „Immerfeicht Reez“, „ Dichte Fichten“ oder ganz einfach „Die Christbaumweitwurfmannschaft“. Wer den Wettbewerb gewann und was es für Preise gab, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 29 Sekunden.