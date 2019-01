Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 06. Januar 2019 Sonntag, 06. Januar 2019

Organisierte Nachbarschaftshilfe sucht neue Helfer

Foto: pr

Sie hören alten und kranken Menschen zu. Sie gehen mit der demenzkranken Frau spazieren. Sie sorgen dafür, dass ein Pflegender für eine kurze Zeit aus seinem 24 -​Stunden-​Dienst Entlastung bekommt. Nachbarschaftshelferinnen sind ein wichtiger Baustein der christlichen Gemeinden, der Gesellschaft.

„Immer wieder passiert es“, sagt Christine Niederle, Einsatzleiterin in Bargau, „dass ich niemanden habe, der zu den Menschen gehen kann“. Ein bitterer Moment. Deshalb wünscht sie sich, wie ihre Kollegin im Amt, Claudia Rieg, dass sich mehr Frauen und Männer in der Nachbarschaftshilfe engagieren. Von der Nachbarschaftshilfe berichtet die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe.

