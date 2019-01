Ostalb | Sonntag, 06. Januar 2019 Sonntag, 06. Januar 2019

Schnee sorgte für Freude, aber auch Ärger

Galerie (4 Bilder)

Fotos: pr, ur, edk

Wer Schnee liebt, der vernahm am Samstagmorgen mit großer Freude die Geräusche von Schneeschaufeln und Schneepflug. Wer selbst fürs Schneeschippen verantwortlich ist, für den galt: Nichts wie raus. Das galt auch für alle Wintersportfans, die die winterlichen Verhältnisse voll nutzten und auch am Sonntag auf ihre Kosten kamen, unter anderem am Skilift in der Winterhalde in Degenfeld. Bemerkbar machte sich die Witterung auch auf den Straßen.

14

25

14

OSTALBKREIS (pd/​nb). Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen ereigneten sich am Samstag zwischen Mitternacht undUhrwitterungsbedingte Verkehrsunfälle. Hierbei gab es insgesamt drei leicht verletzte Personen. Auch nachUhr ereigneten sich Unfälle, insgesamt aber beruhigte sich die Lage im Vergleich zu den Morgen– und Vormittagsstunden. Überall im Ostalbkreis und in den Höhenlagen im östlichen Rems-​Murr-​Kreis stürzten vereinzelt Bäume infolge von Schneebruch um. Von der Polizei erging ein entsprechender Hinweis, was die aktuelle Gefahrenlage in Wäldern betrifft. Jede Menge Arbeit gab es einhergehend mit der Witterung für die Bauhofmitarbeiter der Kommunen, die pausenlos im Einsatz waren, um Wege und Straßen vom Schnee zu befreien. Auch wenn es mancherorts zu Verkehrsbehinderungen kam, machten sich etliche Wintersportfreunde auf den Weg in die höheren Lagen, um in winterlichen Verhältnissen einen ausgedehnten Spaziergang zu unternehmen, mit den Kindern Schlitten zu fahren oder auch Ski zu fahren. Auch am Sonntag war dies in so manchem Ort noch möglich — in der Montagausgabe berichtet die Rems-​Zeitung von Freude, aber auch viel Arbeit, die mit der Witterung verbunden war.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 60 Sekunden.