Ostalb | Sonntag, 06. Januar 2019 Sonntag, 06. Januar 2019

Togo-​Winterfest in der Stuifenhalle in Waldstetten

Galerie (13 Bilder)

Fotos: gbr

Dass der Waldstetter Verein „Hilfe für Togo e.V.“ in 25 Jahren so viel in Afrika bewirken konnte und den Menschen dort Lebensperspektiven in ihrer Heimat bieten konnte, liegt an der breiten Unterstützung im Raum Schwäbisch Gmünd. Eine feste Stütze ist nicht zuletzt die Big Band „More Fun“, die schon seit 17 Jahren beim Togo-​Winterfest für den guten Ton sorgt. 15 Jahre aktiv dabei ist der Tanzkreis Wißgoldingen.

400

7

Ohne solche „Anker“ wäre es wohl kaum möglich gewesen, aus kleinsten Anfängen heraus eine solche Veranstaltungstradition – mit inzwischen Jahr für Jahr überGästen – fest im Jahreskalender zu etablieren. Denn beim ersten Mal war der Besuch der Veranstaltung noch recht spärlich. Was das Besondere dieser Veranstaltung ausmacht, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 31 Sekunden.