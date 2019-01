Schwäbisch Gmünd | Montag, 07. Januar 2019 Montag, 07. Januar 2019

Gmünder Toastermuseum: Eröffnung für Mai geplant

Galerie (4 Bilder)

Fotos: nb

Mit einem Toaster für 3 DM fing vor 25 Jahren alles an. Seitdem hat Michael Trautmann über 1500 Toaster aus aller Welt gekauft und ersteigert. Ab Mai dieses Jahres werden Interessierte erstmals die Möglichkeit haben, die Sammlung zu besichtigen. Dann nämlich wird das Gmünder Toastermuseum seine Eröffnung feiern.

Über drei Jahre sind vergangen, seit Michael Trautmann den Kaufvertrag für sein neues Haus unterschrieben hat. Mehr und mehr mausert sich der ehemalige Kindergarten im Mühlweg zu einem echten Schmuckstück im Stil längst vergangener Zeit. Das Ziel, hier im Osten Gmünds, ein Toastermuseum zu eröffnen, stand sehr früh fest. Schon von dem Augenblick an, an dem Trautmann das Haus erstmals besichtigt hat. Von den umfangreichen Renovierungsarbeiten, den Überraschungen, die zutage traten, und den Planungen für das künftige Museum berichtet die Rems-​Zeitung ausführlich in der Montagausgabe.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 33 Sekunden.