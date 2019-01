Blaulicht | Montag, 07. Januar 2019 Montag, 07. Januar 2019

Neue Technik auf Vormarsch: Die Blaulicht-​Drohnen starten durch

Foto: Heino Schütte

Nach einer erfolgreichen Testphase des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen (Bereitschaftspolizei) geht nun neben der Polizei in Stuttgart und Freiburg auch das Präsidium Aalen als „Flugpionier“ in die Luft: Ab sofort ist in Schorndorf eine „Blaulichtdrohne“ für Spurensicherung, Beobachtung und Suchaktionen stationiert. Die Gmünder Feuerwehr hat schon seit 2014 mit viel Einsatzerfahrung die (fliegende) Nase vorn.

2014

Pressesprecher Holger Bienert, Polizeipräsidium Aalen, berichtet von bereits erfolgreichen Einsätzen des fliegenden Spähers der Polizei, vor allen bei der Spurensicherung oder auch bei Suchaktionen. Das neuartige Einsatzmittel sei der Hundestaffel des Polizeipräsidiums zugeordnet worden. Dort hätten sich auch die ersten Beamte einer speziellen Ausbildung unterzogen. Die Drohne sei in Schorndorf stationiert und könne jederzeit im gesamten Präsidiumsbereich angefordert worden. Damit endet wohl auch die gern geleistete Amtshilfe der Gmünder Feuerwehr. Die hat nämlich schon seiteine Blaulicht-​Drohne im Einsatz und konnte mit dem Fluggerät schon viel Segensreiches leisten. Ausführlicher Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

