Dienstag, 08. Januar 2019

Betrunkener randaliert und beleidigt Polizisten

Ein 40 -​Jähriger musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens am Montagabend in Gmünd in Gewahrsam genommen werden. Der deutlich angetrunkene Mann hatte gegen 21 . 15 Uhr eine volle Bierdose gegen den Pkw einer Dame geworfen. Etwa anderthalb Stunden später pöbelte er in der Postgasse grundlos einen Passanten aggressiv an, welcher ebenfalls die Polizei verständigte.

Der-​Jährige konnte schließlich am Kalten Markt angetroffen werden. Hier zeigte er sich auch gegenüber den Ordnungshütern sofort aggressiv, beleidigte diese und verweigerte seine Personalien. Als der Mann in eine Angriffshaltung über– und auf die Polizisten zuging, wurde er überwältigt und in Gewahrsam genommen. In der Folge trat er einen Beamten gegen das Bein, beleidigte weiter und spuckte um sich. Er musste die Nacht über in einer Zelle verbringen, zudem kommen auf ihn eine entsprechende Kostenrechnung sowie Strafanzeigen zu. Eventuell wurden noch weitere Passanten von dem Mann belästigt. Diese werden gebeten, sich unter Telefon/​beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

