Christian Essig zieht es zum FC Heidenheim

Das ist ein Schock: Christian Essig wird in der Rückrunde beim Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen nicht mehr dabei sein. Er wechselt zum 1 . FC Heidenheim als Trainer der U 17 .

Der TSV war nicht erfreut über die Nachricht – und dann noch in der Winterpause. „Natürlich hat keiner Juhu geschrieen, aber letztlich hat es der TSV dann doch sportlich gesehen und meinen Vertrag aufgelöst. Dafür bin ich dem Verein sehr dankbar“, so Christian Essig (rechts auf dem Bild) selbst. Eineinhalb Jahre hat der-​Jährige seine Fußballschuhe für den TSV geschnürt, doch kurz vor Weihnachten schließlich kam das verlockende Angebot vom FCH. „Ich hatte mir einige Tage Bedenkzeit erbeten, dann aber an meine Zukunft gedacht, in der ich mich als Trainer sehe“, sagt Essig, der schließlich zusagte. Er wird Co-​Trainer bei Tim Fahrion, wobei er sagt: „Ich bin sicherlich nicht nur derjenige, der die Hütchen bei den Trainings aufstellt. Wir machen das alles gemeinsam, wobei Tim letztlich immer den Hut aufhaben wird“, sagt Essig.Leicht gemacht hat er sich die Entscheidung, obwohl er als Lehrer in Heidenheim tätig ist und dort ein Haus mit seiner Familie hat, nicht. „Das kam auch für mich alles relativ spontan. Gedanken, später einmal als Trainer tätig zu sein, hatte ich schon immer, bastel’ ja auch gerade an den Trainerscheinen. Es war eine harte Entscheidung, da ich auch gleichzeitig meine aktive Karriere aufgegeben habe. Aber ich bin nicht mehr der Jüngste und muss an meine Zukunft denken“, sagt Essig, der bereits als Aktiver beim FCH gespielt und nach eigener Aussage eine tolle Zeit verlebt hat „Das war dann am Ende schon auch eine Herzenssache. Ich kenne den Verein und weiß, wie er tickt, was er vorhat. Die Nähe zum Zuhause, es sprachen schon einige Faktoren für diesen Wechsel.“ Die Prüfung zur B-​Lizenz steht noch aus, bis mindestens zur A-​Lizenz wolle er die Scheine machen, so Essig.Die Feuertaufe erlebt er an diesem Sonntag. Die U-​-​Bundesligakicker des FCH treten in einem Test gegenMünchen an. Essig: „Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Im ersten Training hat man schon gesehen, dass die Jungs heiß sind, sie haben mächtig Gas gegeben.“

