Zweite Lachnacht kommt

Mit einem Mix aus Kabarett und Comedy startet der Kleinkunst-​Treff ins Jahr 2019 . Am Freitag, 18 . Januar, findet die zweite Aalener Lachnacht in der Stadthalle Aalen statt. Das temporeiche Programm wird moderiert von Ole Lehmann.

Lehmann begibt sich dabei auf die Suche nach fröhlichen Menschen und fragt: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte „Danke“ und „Bitte“ verschwunden? Warum gibt es so wenige fröhliche Rap-​Texte? Während Ole diesen Fragen auf den Grund geht, erweitern seine Gäste den kabarettistischen Horizont.Patrizia Moresco erhebt sich wie Phoenix aus der Flasche gegen den neuen Zeitgeist. Nichts und niemand bleibt verschont, am wenigsten sie selbst.

