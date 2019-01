Blaulicht | Mittwoch, 09. Januar 2019 Mittwoch, 09. Januar 2019

62 -​jährige Frau wird vermisst

Seit Dienstagnachmittag wird die 62 -​jährige Ute Pflumm vermisst. Frau Pflumm verließ gegen 16 : 00 Uhr ihre Arbeitsstelle in Ellwangen in der Oberen Straße. Üblicherweise fährt sie anschließend vom ZOB Ellwangen aus zu ihrem Wohnort nach Abtsgmünd, dort kam sie aber nicht an.

Ob Frau Pflumm in Ellwangen in den Bus gestiegen ist, ist bislang unklar. Frau Pflumm steht unter Betreuung und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Personenbeschreibung der Vermissten: Ca.cm groß, schlank, hat mittelblonde Haare, trägt eine rote Brille, einen schwarzen Mantel mit Fellbesatz, eine Jeans und braune Stiefel, sie spricht schwäbischen Dialekt. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Aalen unter der Telefonnummeroder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Unter diesem Link kann ein Lichtbild der Vermissten eingesehen werden.

