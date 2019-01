Ostalb | Mittwoch, 09. Januar 2019 Mittwoch, 09. Januar 2019

Anna, Antonius und Cyriakus sind zuhause

Fotos: esc

Jetzt sind sie endlich dort, wo sie hingehören, die drei neuen Kirchenglocken von St. Cyriakus in Zimmerbach. Unter den Augen zahlreicher Bürgerinnen und Bürger und der Schul– und Kindergartenkinder wurden sie in die Glockenstube gehievt.

Während der Winter sich von seiner besten Seite zeigte, begannen in Zimmerbach am Mittwochmorgen die Vorbereitungen für ein Projekt, auf das die katholische Kirchengemeinde hier schon lange hinarbeitet: Anna, Antonius und Cyriakus werden aus dem Schuppen neben der Kirche, wo sie seit ihrer Weihe am. Septembergelagert wurden, zu ihrem endgültigen Zuhause verbracht – in den Glockenturm von St. Cyriakus. Wie die drei Kirchenglocken die letzten Meter zurücklegten, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

