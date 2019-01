Ostalb | Mittwoch, 09. Januar 2019 Mittwoch, 09. Januar 2019

Bartholomäer Rathaus zieht ins Dorfhaus um

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Das bisherige Bartholomäer Rathaus soll künftig privat genutzt werden. Durch Sanierung und Umbau der Schule sind zusätzliche multifunktionale Räume entstanden, so dass die Gemeinde ein öffentliches Gebäude einsparen kann.





Ein Gebäude zu besitzen ist immer mit Kosten verbunden. Deshalb wird es der Gemeinde Bartholomä langfristig finanzielle Vorteile bringen, dass sie statt drei nur noch zwei öffentliche Gebäude im Zentrum benutzt. Und die Veräußerung des bisherigen Rathauses wird zusätzliches Geld in die Gemeindekasse bringen. Mehr zur Raumaufteilung und zum Umzug am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 22 Sekunden.