Winter im Ostalbkreis: Wie die Technik mehr Sicherheit bringt

Am Mittwoch hatte der Winter die Ostalb gut im Griff. Große Unfälle gab es glücklicherweise im Gmünder Raum deshalb nicht, aber so mancher hatte an den Steigungen seine Probleme. Damit der Winterdienst effektiver arbeiten kann, setzt die Straßenmeisterei auch auf moderne Datenerfassung.

Die Ostalb ist geprägt von einer sehr vielfältigen Topographie – mit der Folge, dass es für die Winterdienste keine leichte Aufgabe ist, stets auf die Wetterlage flächendeckend richtig zu reagieren. Weil der Wetterbericht allein nicht reicht, meldet eine eigene Messstation bei Bartholomä Daten an die Straßenmeisterei. Was diese Anlage kann, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.

