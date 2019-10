Der Mentalmagier verblüfft

„Wie konnte er das vorher wissen?“, war die Frage, die sich die Besucher nach der Show am häufigsten stellten. Aber das blieb Häusslers Geheimnis, wie er aus hundert Besuchern genau den ermittelte, der eine bestimmte Karte abgegeben hatte.

Dienstag, 01. Oktober 2019

Reinhard Wagenblast

Fast wie ein seriöser Wissenschaftler plauderte er über die Träume als solche, gab fundierte Informationen, wie und was wir träumen und wie unser Unterbewusstsein funktioniert. Und dazwischen bewies er, wie er uns kennt und durchschaut – oder einfach nur beeinflusst.





Zauberhaft und verträumt ging es am Samstagabend in der Theaterwerkstatt zu, als der Mentalmagier Andy Häussler in einer Vorpremiere sein neues und damit drittes Programm über die „Kraft der Träume“ vorstellte und die Besucher wiederum verblüffte und sprachlos machte.

