„Durch Bredis Brille“: Amateurfußball der Gewinner

Claus „Bredi“ Breitenberger ist „Fußballtourist“ und reist von Wochenende zu Wochenende über die Amateurfußballplätze Württembergs. In der Serie „Durch Bredis Brille“ berichtet er seine Sicht der Dinge, die nicht immer mit der der Rems-​Zeitung übereinstimmen muss.

Dienstag, 01. Oktober 2019

Alex Vogt

spannende Minuten gab’s im Normannia-​Stadion zu sehen. Vor allem in der ersten Halbzeit war das Spiel von zwei starken Defensivreihen geprägt und nach dem gerechten-Pausenstand war es irgendwie klar, dass derjenige gewinnt, der das erste Tor schießen wird. Und so kam es dann auch und das Tor des Tages durch Felix Bauer hat dann für drei Punkte gereicht. Leider musste die Normannia in der Schlussphase noch zwei Rote Karten hinnehmen, brachte den knappen Sieg aber trotzdem über die Zeit. Ein Unentschieden wäre wohl das gerechtere Ergebnis gewesen, doch die Normannia hat, speziell in der Oberliga, auch schon solche Spiele verloren. So zum Beispiel beide Duelle gegen den. Göppinger SV.Im Bezirksligaspiel zwischen Hermaringen und Großdeinbach war wie erwartet der Amateurfußball der Gewinner des Spieltags. Als-Sieger ging verdientermaßen der SC Hermaringen vom Platz, der in einem eher schwachen Spiel ein Chancenplus hatte, allerdings beim Tor des Tages nachMinuten von einem kapitalen Deinbacher Abwehrfehler profitiert hat, was mich sehr geärgert hat. Es blieb bis zum Schluss spannend, weil Hermaringen das eigentlich fällige zweite Tor nicht nachgelegt hat und Großdeinbach zumindest gelegentlich auch vor dem gegnerischen Tor aufgetaucht ist, allerdings ohne wirkliche Durchschlagskraft zu entwickeln. Auch wenn das eher ein Spiel auf mittlerem Kreisliga A-​Niveau war, habe ich den Spielbesuch nicht bereut, weil da einfach zwei Vereine aufeinander trafen, die den wahren Amateurfußball leben.

