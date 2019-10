Make Ostwürttemberg: Bei der E-​Mobilität ist längst nicht alles geklärt

Die „Make Ostwürttemberg“ hat am vergangenen Wochenende über 10 000 Menschen auf das Bosch-​Areal in die Lorcher Straße gelockt. Neben vielen Neuerungen und Trends, die man hautnah erleben konnte, hat es auch eine Reihe interessanter Vorträge gegeben. Unter anderem referierte Dr. Henrik C. Bülau von der Firma Voith über die E-​Mobilität.

In seinem Betriebsstrang „Digital Ventures“ ist Voith erpicht darauf, das bestehende Geschäft durch digitale Lösungen besser zu machen, ist dabei aber auch immer auf der Suche nach neuen Lösungen. Die Herausforderungen in den Städten liegen auf der Hand: Stau, Verkehrslärm, Bevölkerungswandel, Luftverschmutzung und die zunehmende Urbanisierung, einhergehend mit dem Klimawandel. Das wirkt sich natürlich auch auf die Technologie aus. „Die Preise werden immer höher, denn die Technologie muss immer besser werden. Es gibt einige Trends, die sich abzeichnen“, so Bülau. So sagt er in seiner Prognose für 2030 voraus, dass Car-​Sharing-​Angebote weiter ausgebaut werden, die Elekroroller häufiger in der Stadt zu sehen sein werden. Dazu geht er davon aus, dass E-​Busse in den Städten den Durchbruch schaffen werden. Hier müsse man nur in die Busse investieren, während man bei den Zügen komplette Gleisanlagen elektrifizieren müsste, was natürlich wesentlich teurer sei.





„Dieselfahrverbote in Städten“, „Erderwärmung“ oder eben das „Umsteigen auf E-​Autos“ allgemein – kein Thema hat uns in den vergangenen Monaten wohl intensiver beschäftigt. So war es kein Wunder, dass die Resonanz beim Vortrag Bülaus, Vizepräsident Produktmanagement bei Voith, keine geringe war. Interessant war dann eine seiner Kernaussagen, die wohl bei den meisten Menschen, die sich seit Monaten mit dieser Thematik beschäftigen, nicht gerade Fragezeichen durch Ausrufezeichen ersetzt: „Die Zukunft ist ziemlich unklar.“

