Parler-​Gymnasium wird „Schule ohne Rassismus“

Es ist nicht das erste Mal, dass das Parler-​Gymnasium hohen Besuch erwartet, weil die Schülerschaft sich mit einem besonderen Engagement besondere Anerkennung verdient hat. Aber es ist nun ein einmal mehr der Fall am 10 . Oktober. Dieses Mal setzt die gesamte Schulgemeinschaft ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung.

Um zu zeigen, dass gegenseitige Akzeptanz für sie selbstverständlich ist, und dass Diskriminierung und Rassismus in ihrem Schulalltag schlicht keinen Platz haben, ist das Parler-​Gymnasium eine nachhaltige Verpflichtung eingegangen. Sie hat sich dem Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ angeschlossen. Was die Schülerinnen und Schüler dazu bewogen hat, sich diesem Netzwerk anzuschließen, erfahren Sie am. Oktober in der der Rems-​Zeitung.

