Remstal Gartenschau: Veranstaltungs-​Tipps

Noch rund zweieinhalb Wochen dauert die Remstal Gartenschau. Und bis dahin stehen noch einige Veranstaltungs-​Highlights auf dem Programm. In der Ausgabe der Rems-​Zeitung am Mittwoch, 2 . Oktober, werden wir einige der Veranstaltungen vorstellen.

Ihnen gehört gemeinsam eine Woche im Gartenschau-​Herbst: Essingen, Mögglingen und Böbingen richten bis zum. Oktober die Highlightwoche aus und feiern unter anderem, passend zu Jahreszeit, am Freitag ein Remstäler Oktoberfest, zu dem sich die Anreise auch aus dem unteren Remstal sicher lohnen wird. Mehr in der Rems-​Zeitung am. Oktober.

